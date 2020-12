Pontremoli piange la morte di Enrico Ferri, ex magistrato, ex sindaco per tre mandati della cittadina della Lunigiana ed ex ministro.

“Ieri ci ha lasciato una grande persona – commenta il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni-. Enrico Ferri era un uomo per bene, serio e di altissimo profilo. Una persona che nonostante il suo ruolo e la sua notorietà ti faceva sempre sentire parte della sua vita ed è stato sicuramente un esempio per molti ‘allora giovani’ che si affacciavano alla politica”.

“Enrico Ferri – conclude Mallegni – aveva sempre una parola per tutti e mai si contrapponeva con veemenza, anche se aveva opinioni diverse dalle tue. Purtroppo in questi anni il calvario della vita non ha reso giustizia né a lui, né alla sua bella famiglia alla quale va il mio più profondo affetto”

Amante del carnevale di Viareggio, era sempre in prima fila durante i corsi.

Ferri, originario della Liguria, era nato a La Spezia nel febbraio del 1942, si era laureato in giurisprudenza all’università di Firenze nel lontano 1966, e proprio a Pontremoli aveva avuto il suo primo incarico di pretore.

Ai figli le condoglianze della redazione di Lucca in Diretta.