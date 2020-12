Ristori in arrivo per le aziende floricole e gli agriturismi della Toscana

Sono 122 le imprese floricole produttrici di fiori recisi che riceveranno dalla Regione un contributo dopo aver visto ridursi il proprio fatturato nei mesi di marzo e aprile di quest’anno in conseguenza della pandemia Covid-19. Il contributo totale appena approvato dalla giunta toscana è pari a 638500 euro.

A breve seguirà un sercondo elenco di liquidazione per le restanti 41 imprese che hanno maturato il diritto alla sovvenzione.

Ma i sostegni e i ristori non si fermano.

La Regione ha appena impegnato 14milioni e 730mila euro – in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre – a favore di 4397 agriturismi e fattorie didattiche della Toscana che hanno subito la perdita completa del fatturato nel periodo marzo/aprile di quest’anno.

“Come avevamo promesso di fare ci siamo impegnati e agli annunci sono seguiti i fatti – dice la vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi – Ma l’impegno della Regione non si ferma qui. A breve verrà approvato un nuovo bando a favore delle imprese floricole che producono vasetteria ornamentale con una dotazione di circa 500 mila euro. Una serie di azioni che, in un momento difficile come quello attuale, ci auguriamo possanno essere utili a sostenere uno dei comparti più importanti della Toscana”.