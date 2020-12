Rogo ieri sera (20 dicembre) all’ora di cena in un condominio in viale Galilei a Prato e vigili del fuoco sia della sede centrale che dal distaccaamento di Montemurlo in azione.

Ad andare a fuoco sono stati alcuni materiali all’interno di un’autorimessa interrata, il che – spiegano i pompieri – ha reso l’intervento particolarmente difficoltoso.

Foto 3 di 3





Sul posto anche un ambulanza del 118 allertata in via precauzionale vista la presenza di molti appartamenti sovrastanti l’incendio. Fortunamente nessun ferito e nessuna persona intossicata dai fumi.

I vigili del fuoco sono poi riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero al resto dell’edificio.