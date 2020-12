Regione, stanziati oltre 274 milioni per anziani e non autosufficienti

La Regione Toscana, approvando la delibera presentata dall’assessora al sociale, Serena Spinelli, ha destinato 274,8 milioni di euro alle politiche per gli anziani e per le persone non autosufficienti.

Nel dettaglio 58 milioni di euro vanno a garantire l’estensione dei servizi domiciliari rivolti ai cittadini disabili e non autosufficienti di età superiore, ma anche inferiore ai 65 anni. Per dare continuità ai progetti di vita indipendente lo stanziamento è di ulteriori 10,8 milioni di euro.

“In questo caso – precisa l’assessora Spinelli – abbiamo deciso di incrementare del 20 per cento questo particolare fondo, destinato ad accrescere il grado di autonomia dei disabili. Ciò ci permetterà di effettuare un primo consistente scorrimento della graduatoria ancora aperta alla fine dello scorso anno. E contiamo di riuscire ad esaurirla, con ulteriori risorse, nel corso del 2021”.

Ai 68,8 milioni milioni di euro destinati a disabili e non autosufficienti, vanno poi aggiunti i 206 milioni di euro che sono stati messi a disposizione delle aziende sanitarie per l’inserimento ed il mantenimento degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti nelle residenze sanitarie assistenziali e nei centri diurni.

“Complessivamente – conclude Serena Spinelli – si tratta del finanziamento di una politica che punta all’integrazione tra interventi di tipo sociale e di tipo sanitario, con una considerazione complessiva delle esigenze delle persone anziane e di quelle non autosufficienti, che vanno accompagnate nel loro percorso di autonomia”.

In particolare per la non autosufficienza e la vita indipendente alla Asl Toscana nord ovest vanno 23,3 milioni di euro, alla Toscana Centro 30 milioni e alla Sud est 15,4 milioni di euro.

Invece la ripartizione delle quote sanitari per gli anziani non autosufficienti in Rsa o nei centri diurni alla Asl Toscana centro vanno 103 milioni di euro, 51 alla Asl Toscana nord ovest e 52 alla Toscana sud est.