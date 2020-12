Caccia agli ungulati aperta fino al 31 gennaio, Fratelli d’Italia: “Obiettivo raggiunto”

Caccia agli ungulati aperta in tutti gli Atc fino al 31 gennaio.

“Siamo riusciti a tenere aperta almeno la caccia agli ungulati, in tutti gli Atc, sino al 31 gennaio”. Lo annunciano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi. Veneri primo firmatario della mozione unita a quelle della Lega e delle forze di maggioranza.

“Già agli inizi di novembre – spiegano – come Fratelli d’Italia avevamo presentato un atto in consiglio regionale per far riaprire la caccia almeno degli ungulati e, successivamente, per mantenerla aperta anche in zona rossa. Cinghiali che stavano e stanno provocando danni all’agricoltura e disagi agli automobilisti sulle strade comunali e provinciali. Adesso abbiamo unito la nostra mozione a quelle della Lega e delle forze di maggioranza”.

“Volevamo permettere tutti i tipi di caccia – aggiungono – ma siamo riusciti a far rimanere aperta la caccia almeno agli ungulati, in tutti gli Atc, sino al 31 gennaio”

“La caccia – concludono – è un’attività di pubblica utilità, permette il controllo degli ungulati, che è una priorità, e si svolge nel rispetto di tutti i protocolli sanitari previsti per l’emergenza pandemica, in totale sicurezza con mascherina e distanziamento sociale”