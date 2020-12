Minorenne salvata dal suicidio dalla polizia, voleva gettarsi dal quinto piano

Minorenne salvata dal suicidio, si voleva gettare dal quinto piano.

Una storia a lieto fine quella avvenuta a Livorno

Alle 21 di ieri sera (26 dicembre) è arrivata una chiamata al 113, con la segnalazione di una persona che stava tentando di gettarsi dal terrazzo e le volanti della questura labronica si sono fiondate sul posto, salvando la vita di una ragazza di 17 anni. La giovane si era seduta con le gambe sospese nel vuoto.

Durante le prime fasi dell’intervento, in attesa dell’arrivo sul posto del personale dei vigili del fuoco, i poliziotti hanno iniziato a parlare la con 17enne. Il capo pattuglia della volante 1, dopo aver tentato inutilmente di aprire la porta d’ingresso della abitazione, con la collaborazione della vicina di casa, è andato sul terrazzo dell’appartamento adiacente da dove, salendo in piedi sul corrimano del parapetto, supportato dal capo pattuglia della Volante 2, si è lanciato nel vuoto per raggiungere l’altro terrazzo posto ad una distanza di circa 1 metro e mezzo. Una volta all’interno, ha rotto il vetro della porta-finestra e ha aperto la porta d’ingresso dell’immobile al collega della volante Zara 1 che, raggiunta la minore, è riuscito a trarla in salvo, incolume, tra gli applausi di molti cittadini.