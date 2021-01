Precipitazioni nevose continue e abbondanti nell’Appennino tosco emiliano romagnolo. I carabinieri forestali del servizio Meteomont raccomandano massima prudenza.



Le precipitazioni nevose registrate hanno depositato valori di neve fresca compresi fra 50 e 70 centimetri a quote di 1200-1500 metri sul livello del mare. Sull’alto Appennino parmense il manto nevoso ha superato i due metri di altezza. Le condizioni del manto nevoso risultano caratterizzate da una forte instabilità per cui sono fortemente sconsigliate le attività escursionistiche e scialpinistiche sui versanti aperti oltre i 1500-1600 metri

A tutti gli appassionati della montagna ed agli escursionisti, i forestali raccomandano sempre e comunque di informarsi sempre prima di intraprendere qualsiasi attività sulle condizioni meteorologiche e nivologiche in atto e previste, consultando anche il bollettino meteonivologico e prepararsi con un adeguato equipaggiamento che consente di ridurre notevolmente i pericoli insiti nella pratica escursionistica, per il fuori pista portare sempre al seguito Artva, apparecchio di ricerca dei travolti in valanga, pala e sonda.