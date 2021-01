Intense nevicate, nel pistoiese: chiuso un tratto della statale 12 dell’Abetone e del Brennero.

I carabinieri della compagnia di San Marcello Piteglio all’opera per aiutare i conducenti in difficoltà e far rispettare le norme anti Covid 19: quattro persone multate per violazione della normativa contro la diffusione del virus Covid 19.

Durante il fine settimana appena trascorso, a causa delle intense precipitazioni nevose che hanno riguardato il Comune di Abetone Cutigliano ed in particolar modo dalla frazione di Pianosinatico a quella di Abetone, i carabinieri della Compagnia di San Marcello Piteglio sono stati impegnati ad effettuare controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie stradali che dai capoluoghi di provincia della Toscana conducono alle stazioni sciistiche di Abetone e della Doganaccia.

Nella giornata di ieri (2 gennaio) la finalità di tale servizio è stata, da un lato, prestare soccorso al gran numero di automobilisti che, a causa del ghiaccio depositatosi sulla sede stradale, non riuscivano più a proseguire, non riuscendo nemmeno a montare correttamente le catene poiché poco pratici e, dall’altro lato, quello di verificare il rispetto della normativa contro la diffusione del virus Covid 19.

Infatti, sono stati tantissimi gli automobilisti che hanno ricevuto aiuto o hanno potuto chiedere alle pattuglie dislocate sul territorio se potevano raggiungere amici che si trovavano nelle seconde case situate all’ Abetone o alla Doganaccia, o potevano andare a fare ciaspolate in montagna, ricevendo in questi casi una risposta negativa e facendo rientro presso le proprie abitazioni. Purtroppo c’è stato anche chi, incurante dei divieti, è stato trovato in piazza Europa, nella frazione di Abetone, mentre cercava di mettersi gli sci ai piedi, senza essere autorizzato perché non appartenente ad alcuno degli sci club accreditati o chi inizialmente ha dichiarato ai militari di essere andato all’Abetone per fotografare una nevicata storica, salvo poi correggersi e, alla richiesta di compilare l’autocertificazione, riferire falsamente di essere lì per andare a trovare alcuni amici, senza sapere indicare però né il nome di questi, né la via dove abitavano.

Addirittura c’è stato un ragazzo di Pistoia che, essendo coinvolto in un piccolo sinistro stradale senza feriti, per evitare di essere immediatamente sanzionato per violazione della normativa contro la diffusione del Covid 19, ha preferito lasciare il mezzo a margine della carreggiata e farsi venire immediatamente venire a prendere da conoscenti per far rientro nel capoluogo, ma anche lui nei prossimi giorni verrà multato.

Nella giornata di oggi (3 gennaio), invece, fin dalle prime ore della mattinata, le pattuglie della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio sono state impegnate a far rispettare l’ordinanza emessa dal sindaco di Abetone che vietava la circolazione sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero, verso la frazione di Abetone, dalla località Bocca fino a Fiumalbo, per tutti i non sono residenti nel comune di Abetone Cutigliano, a causa di numerosi rami di albero che, per il peso della neve, si erano spezzati, ostruendo parte della sede stradale. Nel corso del servizio, che è durato per tutta la giornata e fino a cessata esigenza, sono state decine gli automobilisti rimandati indietro, ma nessuno di questi ha creato particolari problemi.