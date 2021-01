Inganna i pompieri, si fa aprire la porta di casa della ex e finisce in manette

Inganna i pompieri, si fa aprire la porta di casa dell’ex e finisce in manette. Il fatto è accaduto ieri (4 gennaio) nella zona dell’Isolotto, a Firenze.

Ha chiamato i vigili del fuoco, mostrando una vecchia carta di identità che riportava la sua vecchia residenza, e li ha convinti a farsi aprire la porta di casa affermando di essere preoccupato perchè il figlio non gli rispondeva al cellulare. In realtà l’uomo era divorziato, e la ex moglie aveva cambiato la serratura

Una volta all’interno, nonostante le rimostranze della donna e il repentino intervento dei militari dell’Arma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di lasciare l’appartamento, violando così le disposizioni del giudice civile che hanno affidato l’immobile in via esclusiva alla ex moglie ed al figlio minorenne.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in caserma a Legnaia in attesa della celebrazione del rito direttissimo di convalida dell’arresto al tribunale di Firenze, al termine del quale gli è stato applicato il divieto di avvicinamento alla ex moglie ed all’abitazione.