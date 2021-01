Vaccini anti covid, in arrivo nuovo portale per aggiornamenti in tempo reale

Il nuovo portale di Regione Toscana, per gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della campagna di vaccinazione anti Covid, sarà presentato giovedì (7 gennaio) alle 13, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze, nel corso di una conferenza stampa, che si svolgerà sia in presenza che in remoto.

Interverranno il presidente Eugenio Giani, l’assessore alla sanità Simone Bezzini, il direttore della direzione diritti di cittadinanza e Coesione sociale, Carlo Tomassini, il responsabile di Sanità digitale di Regione Toscana, Andrea Belardinelli.

Il link di collegamento per seguire la conferenza stampa in remoto sarà comunicato la mattina del 7 gennaio. Intanto, alle 14,30 di oggi, 5 gennaio, sono stati somministrati in tutto 17.493 vaccini anti Covid, di cui 4.213 in Rsa. Le dosi della prima fornitura (32.760), già prenotate, saranno somministrate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa entro venerdì (8 gennaio).