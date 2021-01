Come difendersi dai pericoli del web, ogni lunedi la polizia postale su Radio Toscana risponde ai cittadini

Come difendersi dai pericoli del web: ogni lunedì la polizia postale risponde alle domande dei cittadini alla radio

Da lunedì prossimo (11 gennaio) la polizia postale di Firenze parteciperà, con cadenza settimanale, alla rubrica radiofonica realizzata in collaborazione dal titolo Per sicurezza, dubito di tutto, in onda ogni lunedì alle 10,45 su Radio Toscana.

Consigli, indicazioni utili per sentirsi più sicuri navigando sulla rete, come difendersi dalle truffe e dal furto dei dati e come usare al meglio i social, ai quali siamo sempre più esposti, visto anche l’attuale momento storico che ha portato ad un esponenziale uso del web e delle piattaforme telematiche.

Il dirigente del compartimento della polizia postale per la Toscana risponderà anche in diretta ai radioascoltatori che interverranno su tanti e diversi temi nei quali tutti ci imbattiamo ogni giorno