Appartamento a fuoco a Livorno

Fiamme questa mattina (10 gennaio) in un appartamento al quinto piano in via delle Sedie a Livorno.

Sul posto, per spengere l’incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando livornese, con l’autoscala.

Fortunamente nessuna persona è rimasta ferita.

Ancora da stabilire le cause del rogo. I pompieri sono ancora sul posto, e l’intervento è in corso.