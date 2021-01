Emergenza Covid, sul conto di Estar raccolto oltre 1 milione di euro

Focus sulle donazioni per emergenza sanitaria Covid- 19 sul conto corrente Estar, per sapere come vengano utilizzati in modo dettagliato i fondi eventualmente raccolti dopo agosto 2020, compresi quelli raccolti dalle singole aziende sanitarie, grazie ad una interrogazione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 stelle.

Vista la peculiarità dell’atto, l’assessore Simone Bezzini ha iniziato il proprio intervento comunicando che sono stati chiesti tutti i dettagli sia ad Estar che alle tre Aziende Usl, dai quali è emerso che “l’ammontare delle donazioni ricevute dal 18 marzo al 12 ottobre 2020 (avvio della prodedura di chiusura del conto corrente di Estar), è pari a 1 milione e 22mila479,31 euro, ed è stato interamente utilizzato per l’acquisto di materiale destinato a fronteggiare l’emergenza Covid-19”.

La consigliera Galletti, ringraziando l’assessore per la risposta, ha chiesto chiarimenti sulla chiusura del conto corrente, quello originario di Estar, e il dettaglio di tutto il materiale utile acquistato.