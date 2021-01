Trappole per catturare istrici nell’orto, pensionato denunciato

I Forestali di Ceppeto, dopo una segnalazione del Wwf, lo hanno beccato ad armare una trappola per fauna selvatica: l’uomo, un pensionato, voleva catturare gli istrici che gli danneggiavano le colture.

Due le trappole trovate in un terreno agricolo a Campi Bisenzio, con dentro frutta e ortaggi e persino una pastiglia di anticoagulante per topi

L’uomo, un pensionato della zona, è stato denunciato a piede libero.

Sul posto è stata trovata anche un’altra trappola in metallo, con dentro una rete metallica piegata in modo da realizzare una strozzatura, creata appositamente per impedire l’uscita di un eventuale animale selvatico.