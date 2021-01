Vaccino anti-Covid, riaperte le preadesioni per operatori sanitari e sociosanitari

Vaccino anti-Covid: sono riaperte le preadesioni della fase 1 per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture pubbliche e private accreditate, per il personale delle Rsa e per tutti gli altri professionisti sanitari, anche privati, operanti in Toscana.

La possibilità di preaderire è rivolta anche a coloro che non avevano potuto farlo in occasione della finestra aperta tra il 15 e il 18 dicembre, se appartenenti alle categorie indicate.

La riapertura delle preadesioni, ovvero le manifestazioni di interesse rispetto alla volontà di vaccinarsi per gli aventi diritto in questa fase, è finalizzata a garantire la miglior organizzazione possibile. Ciò anche al fine di gestire nel modo più efficace le prossime riaperture delle prenotazioni per la somministrazione delle prime dosi, in relazione alla progressiva disponibilità di vaccini.