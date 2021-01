Va in questura per chiedere il permesso di soggiorno e finisce a Sollicciano: era ricercato

Si presenta in questura per chiedere il permesso di soggiorno, ignaro di essere ricercato per scontare una pena a 5 mesi di carcere per spaccio di droga. Sull’uomo pendeva una condanna definitiva.

Quando il protagonista della vicenda, un 40enne del Marocco, ha portato in visione la propria documentazione per la pratica di soggiorno, gli agenti hanno subito scoperto che sull’uomo, ai tempi finito in manette e identificato con un alisa, pendeva un recente ripristino di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il 40enne è stato accompagnato a Sollicciano in esecuzione del provvedimento, emesso lo scorso ottobre, dalla procura generale della Repubblica della corte d’appello di Firenze.