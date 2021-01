Anziano pedone investito a Calenzano muore sul colpo

La tragedia si è consumata ieri sera (21 gennaio) in piazza Berlinguer a Calenzano. Un 73enne è stato investito ed è morto.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e dai rilievi è emerso che un 41enne alla guida della sua auto aveva investito l’anziano pedone mentre stava attraversando la piazza.

L’automobilista, che non aveva visto l’uomo, si è fermato subito, per prestare soccorso. Sottoposto all’alcoltest non è risultato postitivo

Mentre la salma della vittima è stata portata a Careggi per l’autopsia, per l’investitore è scattata la denuncia per omicidio stradale. La vettura è stata sequestrata e la patente ritirata.