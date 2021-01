Nuovi controlli antidroga a Firenze

Ancora controlli antidroga a Firenze.

Una decina di persone, al parco delle Cascine, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di allontanarsi. Uno di questi, seduto in disparte su una panchina è stato visto mentre tentatava di nascondere qualcosa simile ad un pacchetto di sigarette nella vicina siepe, per poi tornare a sedersi. Per sua sfortuna, un terzo equipaggio, ha visto tutta la scena e i militari sono riusciti a bloccarlo ed identificarlo. Il 25enne di origini ivoriane, residente a Calenzan è stato arrestato. Nell’involucro, recuperato, sono state trovate 6 stecche di hashish pronte per lo smercio ed immediatamente sequestrate.

Sempre nel pomeriggio di ieri ai giardini della Fortezza da Basso, è stato denunciato a piede libero un 22enne di origini marocchine trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, fatti cadere a terra poco prima del controllo