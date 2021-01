Beccato a Barberino di Mugello con sei dosi di droga e denunciato

Spaccio di droga, nei guai un 46enne.

I carabinieri Barberino di Mugello lo hanno notato ieri sera (24 gennaio) vicino a un circolo, chiuso per il Covid e lo hanno controllato. Perquisito, aveva con sé sei dosi di hashish.

Le verifiche dei militari dell’Arma sono proseguite nell’abitazione: qui, oltre ad una bilancia di precisione, sono stati rinvenuti coltelli per il taglio della sostanza e materiale per il confezionamento. Tanto è stato sufficiente per denunciarlo a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.