Triplice intervento per i vigili del fuoco di Arezzo fra la nottata e la mattinata.

I pompieri del distaccamento di Sansepocro e quelli di Bagni di Romagna sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra due autoarticolati sulla E45 all’altezza di Canili direzione sud. Un autoarticolato si è intraversato sulla carreggiata ed è stato tamponato da un secondo autoarticolato che sopraggiungeva. I vigili del fuoco intervenuti hanno liberato la strada, con l’ausilio dell’autogru, trainando i due mezzi pesanti nella piazzola più vicina. Bloccata la strada E45 fino alla fine dei soccorsi. Sul posto 118, Polizia Stradale e personale Anas.

I Vigili del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte in via Matteotti a Montevarchi, per un incendio furgone. Ad andare a fuoco è stato un camioncino adibito a somministrazione alimentari. Solo danni materiali, nessuna persona coinvolta. Sul posto anche i carabinieri.

Un altro incidente stradale si è verificato in via Osimo a Sansepolcro. Un’ auto è uscita di strada sbattendo contro un albero e finendo nella scarpata. Ferita la conducente rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, liberata dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Sul posto carabinieri e polizia municipale.