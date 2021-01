Vista la recente attivazione del Numero unico di emergenza in Toscana, in questi giorni personale dei vigili del fuoco si sta alternando all’interno della sede del Nue 112 a Firenze, per portare avanti un percorso di integrazione dedicato alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

Lo scopo è quello di condividere le reciproche esperienze ed ottimizzare ancora di più gli interventi di soccorso, dando così al cittadino che ha bisogno di aiuto un servizio più preciso ed efficiente.