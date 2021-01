Maltrattamenti e violenze in famiglia, condannato a 7 anni finisce in cella

Condannato a 7 anni di reclusione per maltrattamenti e violenze in famiglia e messo in cella

Nella serata di ieri (27 gennaio), gli agenti del commissariato di Carrara hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino romeno di 50 anni condannato per i reati di maltrattamento e di violenza commessi in ambito familiare nel 2018.

All’epoca le indagini furono svolte dagli investigatori di Carrara, coordinati dalla procura di Massa. Il successivo processo si chiudeva con la condanna dell’imputato alla pena di sette anni di reclusione.

L’uomo è stato rintracciato in Lunigiana e associato alla casa di reclusione di Massa.