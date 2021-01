Palestra aperta a Livorno, scattano i controlli e le sanzioni

Verifica della polizia di Livorno in una palestra a Stagno.

All’interno della struttura sono trovate diverse persone intente ad allenarsi, ma nessuna di queste è risultata essere un atleta agonista, con relativo tesseramento. Poiché l’attuale dpcm consente l’allenamento al chiuso solo ed esclusivamente agli atleti agonisti partecipanti agli eventi e competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni, alle persone presenti è stata elevata la sanzione, che va da 400 a mille

Nei confronti del titolare della palestra è stata invece contestata la reiterazione dell’inosservanza a quanto stabilito dal dpcm che prevede il raddoppio degli importi dovuti. Difatti, lo stesso, lo scorso novembre 2020, si era già reso responsabile della medesima violazione, non sospendendo l’attività della palestra, motivo per il quale, oltre alla contestata sanzione, veniva informata la prefettura per l’applicazione delle sanzioni accessorie.

La polizia ricorda agli sportivi che l’allenamento all’interno delle palestre è consentito solo agli atleti agonisti. I servizi di controllo sul rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica continueranno nei prossimi giorni e saranno intensificati durante i fine settimana.