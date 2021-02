Spara in faccia a un cuoco che lo rimprovera: 22enne fiorentino denunciato

Spara ai cassonetti con amici, al rimprovero di un cittadino gli spara in faccia con una pistola ad aria compressa: denunciato.

E’ successo il 19 settembre scorso, a Firenze in zona Statuto. Nella circostanza, dei giovani si stavano divertendo per strada a sparare ai cassonetti della spazzatura ed alle bottiglie di vetro presenti per terra e per tale motivo erano stati rimproverati da un cittadino, cuoco di un ristorante della zona, che al termine della serata, era fuori dal locale assistendo alla scena. Per tutta risposta, uno di loro, 22enne fiorentino, con arroganza ed aggressività, dopo avergli detto che poteva fare quello che voleva poiché era il padrone della piazza, impugnando la sua pistola ad aria compressa, ha sparato un colpo all’indirizzo del cuoco, colpendolo allo zigomo sinistro. Quest’ultimo, ferito, non ha chiesto l’intervento del personale medico, resistendo al dolore e medicandosi da solo. Il giovane nel frattempo era fuggito per far perdere le proprie tracce.

Dopo qualche giorno, la vittima si è presentata dai carabinieri per denunciare i fatti riferendo anche che solo il giorno dopo essere stato ferito si era recato al pronto soccorso in quanto lo zigomo si era gonfiato sempre di più e continuava a sanguinare. I sanitari avevano accertato che in corrispondenza della ferita vi era ancora il pallino, subito rimosso.

L’attività d’indagine immediatamente avviata dai carabinieri della stazione di Rifredi ha consentito di individuare il giovane 22enne. La perquisizione personale e domiciliare effettuata nei suoi confronti ha permessso di rinvenire una pistola soft air con caricatori e pallini nonché 1 grammo e mezzo di hashish di cui, durante le fasi della perquisizione, cercava, invano, di disfarsi, gettandola nel water ma prontamente recuperata dagli operanti. Per lui è scattala la denuncia per lesioni personali e, in relazione al possesso dello stupefacente, la segnalazione alla Prefettura di Firenze quale assuntore. La pistola e la droga sono state poste sottosequestro.