Nasce “Toscana Aeroporti Costruzioni” per gli investimenti su Pisa e Firenze

Porta il nome di Toscana Aeroporti, la società quotata in Borsa che ha assunto la gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze. L’intento sarà quello di portare a termine, in tempi quanto più brevi possibili, la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione degli aeroporti Galileo Galilei e Amerigo Vespucci.

Nonostante qualche disaccordo iniziale e le perplessità avanzate dalla città di Pisa, il progetto proposto da Toscana Aeroporti in collaborazione con CEMES S.p.A., sembra promettere buone prospettive di crescita, anche dal punto di vista occupazionale. Il piano aeroportuale prevede, infatti, investimenti finalizzati ad attuare un facile e rapido collegamento anche con le realtà costiere.

Tuttavia, la crisi del trasporto aereo, che ha delle forti ripercussioni anche sugli scali toscani, e che è stata innescata soprattutto dall’emergenza sanitaria, è ormai fonte di grande preoccupazione.

A questo riguardo, le forze politiche hanno evidenziato gli effetti sociali e le ricadute sul piano occupazione che interessano soprattutto Pisa e Firenze. Ecco perché Toscana Aeroporti è stata inviata a procedere senza più rimandare. Adesso serve solo investire le somme necessarie per salvaguardare i posti di lavoro ad alto rischio.

La riqualificazione degli aeroporti della Toscana

Fondata nel 2015, in seguito alla fusione dell’Aeroporto di Firenze, Toscana Aeroporti S.p.A. gestisce gli scali aeroportuali di Pisa e Firenze-Peretola. Giorno 11 gennaio il consiglio provinciale di Pisa ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno a sostegno dell’aeroporto Galileo Galilei.

Nello specifico, è stato affrontato lo spinoso tema dello sviluppo del sistema aeroportuale della Toscana, da attuare grazie a una serie di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture. Lo scopo finale è quello di realizzare un rapido collegamento fra la Toscana e le altre realtà costiere italiane.

Il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha chiarito che la crisi del comparto aereo, che si riflette anche su Pisa, se non arrestata, avrà conseguenze sociali molto gravi, soprattutto dal punto di vista occupazionale: “L’emergenza sanitaria ha messo a rischio tanti posti di lavoro e adesso è necessario intervenire senza indugi per concretizzare il progetto di ampliamento degli aeroporti di Pisa e Firenze”.

In prima istanza, è stata chiesta, pertanto, una ricomposizione fra la società Toscana Aeroporti e il comune di Pisa, in modo da iniziare a lavorare per limitare gli effetti della pandemia. La regione Toscana, di contro, è stata chiamata a intraprendere tutte le misure necessarie a salvaguardia dei lavoratori precari. Gli interventi richiesti non sono solo a favore dei dipendenti aeroportuali, ma anche nei confronti degli appaltatori e delle società che operano per gli aeroporti Galileo Galilei e Amerigo Vespucci.

L’impegno della Regione a sostegno dell’intero sistema aeroportuale toscano dovrà essere immediato. Occorre approvare subito la proposta di legge, in modo che i fondi stanziati possano essere impiegati, programmati e utilizzati anche a tutela del servizio PisaMover, indispensabile per parcheggiare e arrivare in shuttle all’aeroporto.

Quello che si chiede a Toscana Trasporti è un intervento ad ampio raggio, che tenga conto di tutte le realtà economiche e finanziarie che ruotano intorno al sistema aeroportuale in difficoltà. L’ordine del giorno approvato in sede provinciale tiene conto anche del trasporto ferroviario Pisa-Firenze, quindi del miglioramento che riguarda i collegamenti con la costa tirrenica.

Toscana Aeroporti e la chiusura dell’aeroporto di Firenze

La ripartenza post pandemica resta in mano a Toscana Aeroporti, che ha già stabilito la chiusura degli scali dal 1° febbraio fino al 21 marzo. Durante questo periodo, la pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze resterà chiusa, proprio per far fronte al programma di manutenzione periodica.

Durante questo periodo di chiusura, si provvederà ad eseguire il rifacimento della pavimentazione della pista, verranno installate le nuove strip di sicurezza, fra cui le segnaletiche e tutti i dispositivi luminosi necessari, nel pieno rispetto della normativa vigente di settore. Nel corso della manutenzione, non sarà previsto l’atterraggio e il decollo di nessun aereo.

Le compagnie sono già state informate dell’intervento straordinario e potranno scegliere se rimborsare i clienti che hanno già acquistato il biglietto oppure operare su scali alternativi.

Non resta che comprendere quante e quali compagnie aeree sceglieranno di spostare le tratte da Firenze a Pisa. Questa scelta potrebbe dare una boccata d’ossigeno all’economia della Regione Toscana e aiutare i lavoratori a superare il momento di profonda crisi.

Toscana Aeroporti, in una nota inoltrata ai passeggeri, oltre a scusarsi per l’inconveniente, invita a prendere contatti diretti con la compagnia al fine di ottenere tutte le informazioni del caso, quindi anche per richiedere l’eventuale rimborso del biglietto aereo a causa della cancellazione del volo.

Toscana Aeroporti: investimenti e interventi

Ammontano a 66 milioni di euro le somme da destinare per la riqualificazione degli aeroporti della Toscana. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla partnership con CEMES, che assumerà l’impegno di ammodernare le infrastrutture obsolete e non più efficienti, con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.

Il gruppo CEMES ha già presentano bilanci molto positivi negli ultimi anni. Le statistiche del portale Report Aziende mettono in evidenza un fatturato di oltre 71 milioni nel 2019, con prospettive di crescita assicurate anche per il 2021. Il responsabile finanziario del gruppo, Raffaele Madonna, promette la costruzione di aeroporti più moderni e funzionali che porteranno ad un significativo aumento del traffico e ad un incremento considerevole dei passeggeri.

La capacità aeroportuale, più nello specifico, dovrebbe sfiorare la media di 6,5 milioni di visitatori ogni anno. Quanto alla superficie totale, questa passerà da 36.900 a 63.800 metri quadrati. Inoltre, sarà aumentato il numero dei gate che da 16 arriverà 23. Stesso vale per i varchi security, attualmente 8 e presto 10. Le aree commerciali, invece, avranno un incremento di 2.300 metri quadrati.

Gli investimenti verranno maggiormente utilizzati per migliorare l’organizzazione fra i terminal ma anche per rendere più organizzati i piazzali destinati agli aeromobili. Tutto ciò a beneficio anche dei passeggeri, che potranno contare su percorsi maggiormente fluidi e sulla massima sicurezza in fase di imbarco.

Aeroporto di Pisa: parcheggio, terminal e novità

Attualmente, le possibilità di parcheggio a Pisa aeroporto, nelle soluzioni ufficiali, prevede 5 tipologie di parcheggio, in base all’occorrenza di soste a breve o lunga sosta. Va ricordato che Galileo Galilei è dotato di un solo terminal per il trasporto dei viaggiatori, al cui interno è presente sia la zona degli arrivi che quella delle partenze.

La grande novità sarà quella di riuscire finalmente a gestire nello stesso momento anche due voli intercontinentali. In aggiunta, è previsto l’inserimento di altri finger, l’ampliamento della zona di riconsegna dei bagagli e il rifacimento delle rampe. Toscana Aeroporti ha già acquisito il 51% delle quote del gruppo CEMES, costituito dalla famiglia Madonna e pronto per rilanciare il sistema aeroportuale della Regione.

Questa partnership sembra aver finalmente disteso i rapporti fra Toscana Aeroporti e il comune di Pisa, assai accessi nelle ultime settimane, e che hanno raggiunto il culmine con l’interruzione delle consultazioni istituzionali, proprio in seguito alla votazione all’unanimità del consiglio. Non resta che attendere nuovi risvolti e rimanere fiduciosi per i tanto attesi interventi di riqualificazione.