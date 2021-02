Rubano la cassa automatica di una lavanderia, intercettati ad Aulla e presi

Nel primo pomeriggio di mercoledì (3 febbraio) i carabinieri di Aulla sono riusciti ad intercettare una Volvo V40 con a bordo tre individui che poco prima avevano perpetrato un furto ad una lavanderia self-service di Santo Stefano Magra portando via la cassa automatica.

Si tratta di due uomini, un 27enne di Tresana ed un 26enne di Fornoli accompagnati da una ragazza 28enne di La Spezia.

Nel primo pomeriggio, hanno approfittato dell’orario di poca affluenza alla lavanderia, una di quelle automatiche a gettoni, credendo di poter lavorare indisturbati. Uno sulla vettura a controllare che non arrivasse nessuno e gli altri due armati di leve e chiavi inglesi hanno divelto la cassa automatica portando via il sacchetto del denaro, quindi la fuga a gran velocità. Un passante però, si è accorto del furto perché ha incrociato i due malviventi che uscivano di gran fretta con il sacchetto in mano ed entrando nl negozio notava lo sportello della cassa penzolante. Subito ha chiamato il 112 e le pattuglie dei carabinieri del territorio hanno organizzato le ricerche in pochi minuti. Infatti i militari di Aulla hanno trovato i fuggitivi proprio sulla Cisa all’altezza del castello di Terrarossa dove sono riusciti a bloccarli. Al controllo sono stati trovati in possesso degli attrezzi da scasso ma non del sacchetto della cassa trafugato: per loro ammissione se ne erano disfatti perché vuoto. Infatti, il titolare della lavanderia lo aveva svuotato dell’incasso neppure dieci minuti prima del furto.

I tre dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e detenzione di arnesi da scasso.