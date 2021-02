Vaccini anti Covid: a Firenze è pronto il Mandela Forum. Ieri (5 febbraio) la visita del sindaco Dario Nardella con il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Sarà il principale hub della Toscana – spiega il primo cittadino della città gigliata su Facebook -. Da qui partirà la vaccinazione di massa, arriveremo a 2mila 400 iniezioni al giorno. Vaccinarsi è un gesto di rispetto, di buon senso e di attenzione verso di sé e verso gli altri. L’Italia non può fallire questa prova decisiva”.

Foto 3 di 3





Il piano di vaccinazione partirà dal 14 febbraio.

“L’allestimento – prosegue Nardella – sta per essere concluso, non ci sono barriere architettoniche e ci sono centinaia di posti auto davanti alla struttura e in piazza Berlinguer. Verranno somministrati i vaccini di AstraZeneca ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 55 anni che potranno prenotarsi on line su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.”

“Si parte dalle categorie più a rischio – precisa Nardella -: personale scolastico, lavoratori dei servizi essenziali, forze dell’ordine e forze armate, persone che vivono in comunità e detenuti. Si accede al Mandela Forum con la prenotazione”.

Poi l’appello del sindaco: “Il vaccino è l’unica via d’uscita dall’emergenza, quando saremo chiamati a farlo, non tiriamoci indietro. Per il bene nostro e di tutta la nostra comunità. Firenze è pronta a rinascere.