Cade sul ghiaccio e vola per 450 metri, tragedia sul monte Marmagna

Incidente mortale sul monte Marmagna (1.852 metri), nell’appennino parmense, al confine con la provincia di Massa Carrara.

Un escursionista è caduto a seguito di una scivolata su ghiaccio mentre stava salendo il crinale. Purtroppo l’uomo, un 61enne originario di Parma, al momento della caduta calzava dei ramponcini, o catenelle, dispositivi antiscivolo destinati ad usi non alpinistici od escursionistici su pendio.

La scivolata per circa 450 metri sul versante toscano gli è risultata fatale. Sul posto, molto impervio, sono state attivati i servizi regionali del soccorso alpino toscano e dell’Emilia Romagna. La squadra di Carrara e Lunigiana si è portata a Lagdei per raggiungere il canalone e procedere poi al recupero della salma. Vani i tentativi degli elicotteri regionali Pegaso ed Elipavullo, che hanno dovuto rinunciare causa maltempo. Sul posto per questa sera è attesa la neve