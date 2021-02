Minorenne rintracciata a Pisa dalla Polfer

Controlli a tappeto della Polfer in Toscana: 994 persone controllate, 2 persone indagate, 6 sanzioni amministrative elevate, è questo il bilancio dell’operazione Rail Safe Day che ha visto in campo 79 pattuglie della Polizia Ferroviaria nelle 35 stazioni ferroviarie toscane.

Il dispositivo, organizzato su scala nazionale, è finalizzato alla prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che mettono a rischio l’incolumità degli utenti e che possono essere causa di incidenti, anche mortali, per le persone.

A Pisa, è stata rintracciata all’interno della stazione ferroviaria una ragazza sedicenne, che si era allontanata dalla casa paterna in Liguria per raggiungere l’abitazione della madre in Calabria. La giovane è stata assistita dal personale Polfer fino all’affidamento al padre.

A Firenze, è stato denunciato un cittadino gambiano irregolare sul territorio nazionale.