Parcheggi, Lega: “L’ok al nostro emendamento per decongestionare aree turistiche”

“Nell’ambito dei lavori dell’apposita Commissione regionale è stato approvato un nostro specifico emendamento, teso a ridurre il congestionamento determinato da un notevole afflusso di auto nelle zone turistiche, che si registra, in particolar modo, nella stagione estiva”.

Apre così la nota del Gruppo consiliare della Lega, che prosegue: “Sappiamo benissimo che siano necessarie misure a sostegno della predisposizione di parcheggi col chiaro scopo di favorire una diminuzione della problematica. Il nostro intendimento è quello di estendere la realizzazione di aree riservate alle auto, pure, come detto, nelle località che solitamente, specie in determinati periodi dell’anno, sono, in condizioni di normalità, molto gettonate dai turisti”.

“Soddisfatti – concludono i rappresentanti della Lega – che la nostra iniziativa sia stata pienamente accolta e dunque inserita nella specifica Proposta di legge”.