Spaccio nei boschi, fermato un pusher

I carabinieri di Orbetello e di Grosseto, all’esito di alcuni servizi svolti in una zona boschiva nel Comune di Capalbio, hanno sottoposto a fermo un cittadino di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. I servizi di osservazione andavano avanti da diverso tempo, in cui i militari hanno ricostruito un’intensa attività di spaccio portata avanti dal giovane.

L’area dove si consumava lo spaccio è un pezzo di macchia boschiva che circonda il centro abitato di Capalbio. I Carabinieri sono rimasti appostati per ore fino a intervenire, al momento più opportuno, bloccando lo straniero. Sul posto è stato rinvenuto, e successivamente smantellato, un bivacco, segno della presenza stabile del spacciatore sul posto. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato anche un machete, oltre a diversi generi alimentari, indumenti, coperte e altro materiale funzionale alla sua permanenza nella boscaglia. Il marocchino, con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato portato in carcere a Grosseto.