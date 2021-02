Con la droga negli slip, spacciatrice incallita arrestata a Carrara per l’ennesima volta

Era una spacciatrice incallita. Beccata dai carabinieri è finita di nuovo in manette.

Nella rete dei controlli delle ultime ore, è finita una pusher seriale che sta scontando una condanna agli arresti domiciliari, pizzicata per l’ennesima volta con la droga in casa.

Non è di certo un nome e un volto nuovo la spacciatrice 41enne che nell’arco degli ultimi sei mesi è stata arrestata per la terza volta dai carabinieri. La donna qualche giorno fa è stata perquisita nella sua abitazione in pieno centro a Carrara, a due passi da Piazza Alberica dove si trovava sottoposta agli arresti domiciliari per le pregresse storie di droga di cui si è resa protagonista.

Esattamente come l’ultima volta, è stata lei stessa a consegnare ai militari dell’Arma le dosi di eroina che aveva nascosto negli slip, appena ha capito che non si trattava di un controllo di routine per registrare la sua presenza in casa. Durante la perquisizione dell’abitazione, è stato trovato anche un bilancino di precisione, ulteriore prova che è servita ai Carabinieri per dimostrare che la donna, benchè sottoposta ai domiciliari, aveva allestito un punto vendita casalingo per lo smercio di brown sugar, un tipo di eroina chiamata così per il suo colore, che ricorda il caramello o lo zucchero di canna.

La 41enne, quindi, è stata nuovamente dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, identico reato che compare nella sua corposa fedina penale ben nove volte, insieme ad altre vicende giudiziarie che pur non avendo nulla a che fare con la droga, dimostrano come i ripetuti arresti e le varie condanne non siano ancora serviti a farle cambiare stile di vita.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice del tribunale di Massa, valutando le attuali condizioni di salute della donna, ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari in attesa del processo che è stato rinviato ai primi di maggio.