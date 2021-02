Il 9 maggio si celebrerà la Festa dell’Europa

La Toscana celebrerà con varie iniziative la Festa dell’Europa, che cade il 9 maggio. Lo prevede una proposta di legge che è stata approvata questa mattina in consiglio regionale con voto favorevole all’unanimità (il gruppo di Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto).

La proposta di legge nasce per iniziativa della commissione politiche europee e relazioni internazionali e vede come primo firmatario il suo presidente Francesco Gazzetti (Pd), seguito da molti membri della commissione e altri consiglieri.

Gazzetti ha spiegato in aula che la normativa punta a “mettere in campo iniziative, di concerto con altre istituzioni, rivolte prima di tutto al mondo della scuola e ai giovani”. L’obiettivo è quello di “favorire una diffusione della cultura europea e una sensibilizzazione sul tema”. Il testo modifica in questo senso la legge regionale vigente, la 26 del 2009, che disciplina proprio le attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.