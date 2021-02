All’ospedale di Pescia tornano operativi 25 posti letto per pazienti Covid

All’ospedale di Pescia, da domani (26 febbraio) tornano operativi 25 nuovi posti letto per pazienti Covid



Chiusi dallo scorso dicembre i posti letto sono stati nuovamente ottenuti da una riconversione attuata all’interno del setting di medicina interna diretto dalla dottoressa Grazia Panigada, direttore dell’area medica aziendale e per la parte infermieristica coordinato da Stefania Ercolini.

I venticinque posti letto vanno a rafforzare la rete ospedaliera aziendale e sono dedicati al ricovero dei casi Covid 19 nonché dei pazienti fortemente dubbi dal punto di vista clinico.

La dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio, ha precisato che per la riapertura del reparto sono state attuate nuovamente tutte le azioni e gli interventi logistici ed organizzativi necessari: sono stati definiti assetti e destinazioni, spazi e percorsi, interni ed esterni al setting in questione per la gestione in sicurezza dei ricoveri e stabiliti i trasferimenti interni al presidio in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, a garanzia dei pazienti e degli operatori di tutto l’Ospedale.