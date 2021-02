Covid, diecimila vaccinazioni al Mandela Forum

Taglia il traguardo delle diecimila vaccinazioni il Mandela Forum nella giornata odierna (25 febbraio)

Nel più grande hub vaccinale dell’azienda Usl Toscana, e dei tredici allestiti in Toscana, nei box attivi in dodici giorni di attività sono state somministrate fino a mille e 250 dosi giornaliere di vaccino Astrazeneca e Moderna. L’immunizzazione, come previsto, ha riguardato personale scolastico, e universitario, docente e non docente, e gli appartenenti alle forze armate e di polizia, personale emergenza 118 e protezione civile.

Le diecimila vaccinazioni sono state superate abbondantemente con i mille 200 appuntamenti di ieri.

Sono trenta al Mandela Forum le persone presenti ogni turno (60 nella giornata) che garantiscono le fasi che vanno dall’accoglienza alla somministrazione del vaccino; il personale è composto da: medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, amministrativi, volontari, protezione civile e personale del 118.

Il totale degli hub dell’azienda (oltre al Mandela Forum, Pegaso a Prato, Cattedrale a Pistoia, Filanda a Pescia e Galleria a Empoli) arriverà invece a quota ventimila somministrazioni oggi. Alla data di ieri (24 febbraio) le dosi di vaccini erogate negli altri hub sono state le seguenti: Pegaso 2 a Prato 2529; Cattedrale a Pistoia 2483; Galleria ospedale di Empoli 2045 e filanda ospedale di Pescia 1101.