L’ex premier Giuseppe Conte rientra a Firenze, il benvenuto di Eugenio Giani

Oggi (26 febbraio) – come si legge sul sito di UniFi – il professor Giuseppe Conte, in occasione del suo rientro in Ateneo dopo la conclusione dell’aspettativa obbligatoria, incontrerà il rettore Luigi Dei in rettorato e successivamente terrà una lezione per gli studenti della scuola di giurisprudenza in diretta video streaming, senza pubblico presente, alle 15,30.

La lezione sarà trasmessa su YouTube, su Vimeo e sulla pagina Facebook del dipartimento di scienze giuridiche.