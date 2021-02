Misericordie, la Toscana candida Domenico Giani alla presidenza nazionale

La Toscana candiderà Domenico Giani per la presidenza nazionale all’assemblea di giugno. Il presidente delle Misericordie toscane Alberto Corsinovi ha infatti incontrato un gruppo di dirigenti di varie confraternite della regione, con i quali ha condiviso la disponibilità, ricevuta dal fratello della Misericordia di Arezzo dal 1976, di porsi al servizio del movimento delle Misericordie d’Italia quale candidato a presidente nazionale, in occasione del prossimo rinnovo degli organi confederali previsto per il giugno 2021.

“All’unanimità è stato deciso di procedere alla stesura di una bozza di programma, da condividere prossimamente con lo stesso Giani – commenta il presidente delle Misericordie Toscane -. Con la sua autorevole candidatura, Giani potrà senz’altro aiutare il movimento delle Misericordie in un ambizioso programma di rilancio delle proprie attività caritatevoli e di servizio, che contribuisca a superare il delicato momento attraversato. Per superare difficoltà grandi c’è bisogno di una grande unità che, da questo momento, è compito di tutte le Misericordie costruire insieme”.