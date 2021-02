Assembramento, sanzionati a Firenze 23 militanti anarchici

Emesse ieri (26 febbraio) dalla polizia le 23 sanzioni a carico di militanti dell’area anarchica che lo scorso 19 febbraio si erano riuniti a Firenze in piazza San Lorenzo in segno di solidarietà agli arrestati a seguito dei disordini dello scorso 30 ottobre.

Le sanzioni sono state emesse per l’assembramento oltre l’orario notturno consentito dalla vigente normativa Covid-19 e in taluni casi per non aver indossato la mascherina.

Ieri sera, in piazza Tasso, dopo le 22 sono stati identificati dalla polizia di Stato altri 19 militanti dell’area anarco-antagonista, che verranno tutti sanzionati per aver violato anch’essi la normativa anticovid.

Infine, in piazza Santo Spirito, sempre ieri sera, sono state sanzionati 4 giovani che non indossavano la mascherina.