Rsa Iacopini a Cecina, un nuovo positivo: morta un’ospite

Una ospite della rsa Iacopini è deceduta oggi all’ospedale di Cecina. I sanitari che l’hanno presa in carico ritengono che la causa del decesso non sia direttamente collegabile allo stato di positività della paziente, mentre è ricoverata in condizioni stabili ma con un impegno respiratori, l’ospite che non aveva ancora effettuato la vaccinazione.

Inoltre, si è riscontrato un altro caso di positività su un operatore sanitario.