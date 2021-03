Financial innovation award, Unicredit miglior banca italiana per le assicurazioni

UniCredit vince il Premio “Financial Innovation – Italian Award”, il riconoscimento promosso da Aifin, l’Associazione Italiana Financial Innovation, che ogni anno viene assegnato alle aziende che propongono soluzioni innovative nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Il premio è stato assegnato nella categoria Assicurazioni: “UniCredit e Incontra Assicurazioni – Nuova edizione UniCredit My Care Salute”, che consente di offrire una seria di prestazioni per le esigenze di tutta la famiglia e di qualsiasi altra persona alla quale si vuole estendere la copertura.

Altri riconoscimenti sono stati assegnati anche a: UniCredit EasyPack; UniCredit e Incontra Assicurazioni – Tutela Sisma; U-First, tu prima di tutto!; The Digitalization of Trade Finance Documents (DoTD): Paperless Trade Finance With Artificial Intelligence e buddybank, powered by UniCredit – Niente di Strano.

L’Osservatorio “Innovazione Finanziaria” promosso da AIFIn, dal 2006 rileva i principali trend sull’innovazione finanziaria e i casi di innovazione più interessanti. A questa edizione hanno partecipato e sono stati analizzati 70 progetti. UniCredit è stata premiata in cinque categorie, grazie a un processo di selezione basato sulla valutazione di alcuni indicatori (caratteristiche del progetto, valore creato, originalità, risultati ottenuti, ecc.) da una giuria composta in una prima fase dai rappresentanti degli enti organizzatori e nella fase finale esclusivamente da docenti universitari ha determinato, in modo indipendente, i progetti vincitori di ogni categoria.

“Siamo molto soddisfatti di questi riconoscimenti – affermano Remo Taricani e Andrea Casini, Co-CEOs Commercial Banking Italy di UniCredit – che certificano e riconoscono l’impegno che la nostra banca ha profuso a supporto di famiglie, imprese ed economia reale, anche in un anno difficile come questo e confermano ancora una volta tutto il nostro impegno sul fronte dell’innovazione di prodotti e servizi per essere sempre più vicini alla clientela”.