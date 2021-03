Torna l’autore del volantinaggio contro il magistrato: denunciato dai carabinieri di Grosseto

Torna a colpire il 48enne romano, residente a Terni, già noto per essere stato più volte protagonista di un insolito volantinaggio.

Questa volta sono stati i carabinieri di Marina di Grosseto, avvisati da alcuni cittadini ed esercenti, ad aver appreso che un uomo si aggirava da alcuni giorni tra le zone di Marina e Principina Terra, contattando le persone a cui consegnava dei bigliettini dal contenuto oltraggioso nei confronti dell’autorità giudiziaria. I militari hanno immediatamente intuito che l’autore potesse essere lo stesso che già altre volte aveva posto in essere lo stesso copione. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e sequestrato alcuni biglietti, giungendo ad identificare l’uomo, che già la scorsa settimana era stato sanzionato per due volte per la normativa anti-covid, in quanto trovato fuori dalla regione di residenza. Il tutto aggravato da recidiva, uso dell’auto e orario notturno.

L’uomo è stato denunciato per oltraggio ad un corpo giudiziario e per pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. A suo carico figurano numerosi verbali covid nonché ripetute denunce dello stesso tenore, in varie province della toscana. In corso la valutazione per l’emissione di provvedimenti più severi che interdicano l’accesso alla Maremma.