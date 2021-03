La Polstrada scopre una discarica abusiva: denunciato un imprenditore

Scoperta dalla Polstrada una discarica abusiva: denunciato un imprenditore

La polizia stradale, unitamente ai Forestali di Ceppeto e alla polizia locale di Campi Bisenzio, ha denunciato un imprenditore per illecita gestione di rifiuti speciali non pericolosi.

La storia è nata nell’ottobre 2020 quando una pattuglia della Polstrada di Arezzo ha intercettato, sull’Autosole, un carico di rifiuti speciali destinati allo smaltimento e accertato come questi fossero destinati per lo stoccaggio proprio alla società della persona denunciata, situata in provincia di Firenze.

Quando i poliziotti, insieme ai colleghi dell’Arma e dei vigili urbani sono entrati, lo scorso 25 febbraio, nei locali della ditta, si sono trovati davanti un cumulo di rifiuti caoticamente depositati al suolo, costituiti da mobilia in disuso, materiali plastici, materiale sanitario ed edile e documenti cartacei destinati al macero, nel mancato rispetto della stringente normativa del Testo Unico Ambientale che regolamenta la gestione dei rifiuti.

Tutta l’area della ditta, registrata come impresa di facchinaggio e traslochi, è stata quindi sequestrata e il titolare, un italiano di 53 anni, è stato denunciato.