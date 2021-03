Tenta di strozzare la moglie, la donna salvata dal figlio minorenne che chiama la polizia

A salvare la mamma è stato il figlio minorenne.

Il ragazzino, svegliato dalle grida, ha chiamato la polizia. E’ successo nel pisano, intorno alle 2 di notte.

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione hanno immobilizzato il padre.

La donna, con lividi sul collo, ha raccontato ai poliziotti che il marito era rientrato a casa ubriaco e, oltre ad offenderla, aveva tentato di strozzarla.

L’uomo è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni e poi portato in carcere