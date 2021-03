Omette di dare la precedenza a un pedone, scende dall’auto e lo prende a testate

Tutto regolare nel servizio di controlli disposto ieri (6 marzo) dal questore di Massa nella zona della movida di Marina di Carrara, con pattuglie di polizia, carabinieri e vigili urbani, unitamente a personale in borghese.

Solo alle, 18,30, fuori dalla zona movida, all’incrocio fra via Volpi e via Venezia, è stata segnalata una lite per motivi di viabilità stradale. Una coppia stava attraversando sulle strisce pedonali e un’auto in transito ha omesso di dare la precedenza. Dall’episodio ne è nata prima una diatriba verbale che poi è sfociata in aggressione: la donna a bordo dell’auto, dopo esser scesa, ha colpito con una testata il passante.