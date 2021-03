Beccato con la droga, a casa aveva altro stupefacente e 7mila euro in contanti

Beccato con la droga dai carabinieri di Montespertoli, il giovane, un 23enne italiano, ieri (7 marzo) è finito in manette.

Il ragazzo è stato fermato in una zona periferica e trovato in possesso di una dose di marijuana e i militari hanno pensato bene di estendere la perquisizione anche all’abitazione.

In casa i carabinieri hanno rinvenuto altri 140 grammi, vario materiale per il confezionamento e più di 7mila euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.

Il fermato, trovato in possesso anche di un fucile da caccia mai denunciato, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo