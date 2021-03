Si aggirano tra abitazioni isolate, colti in flagrante durante un furto nel senese

Colti in flagrante durante un furto in una abitazione nel senese. Si tratta di una coppia, lui 46 enne e lei 32 enne.

I carabinieri hanno notato due individui, a bordo di un’autovettura, aggirarsi vicino ad alcune abitazioni isolate nell’area di confine fra Sinalunga e Foiano della Chiana. La presenza ingiustificata, ed il loro atteggiamento furtivo hanno insospettito da subito i militari, che hanno quindi deciso di monitorarli, fino a quando non sono intervenuti e li hanno bloccati mentre stavano per risalire sul mezzo con quattro grosse valigie per darsi alla fuga.

I carabinieri, procedendo al controllo hanno trovato, in possesso dei due, alcune valigie contenenti vario abbigliamento, un quadro e svariate stampe di valore. All’interno dell’abitazione, in quel momento disabitata e presa di mira, la coppia, che vi si era introdotta danneggiando la rete di recinzione e forzando una porta laterale utilizzando il classico piede di porco, rinvenuto successivamente nell’auto, aveva già preparato altro materiale da asportare preoccupandosi di accatastare ulteriori opere d’arte. La merce asportata e poi rinvenuta, riconosciuta nell’immediato dalla vittima del furto, rintracciato nella notte dai carabinieri, è stata subito restituita. Condotti nella Ccserma di Montepulciano, dopo le formalità di rito, i due arrestati sono finiti ai domiciliari.