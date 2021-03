UniCredit lancia Like U, il nuovo programma digitale per fidelizzare i clienti

Nasce Like U, il nuovo programma digitale pensato per i clienti UniCredit, innovativo nella modalità di accesso, attraverso una piattaforma completamente integrata nella Banca via Internet e nell’App Mobile Banking, e innovativo nelle dinamiche dei concorsi, che premiano i comportamenti “virtuosi” con esperienze esclusive e sostegno a progetti legati alla sostenibilità e al futuro del nostro pianeta.

L’impegno della banca su innovazione e digitalizzazione è stato costante negli ultimi anni e ha dato risultati concreti: secondo gli ultimi dati disponibili, nell’ultimo anno sono cresciuti dell 11% gli utilizzatori dell’on line banking e del 36% quelli della App per il mobile banking.

Il programma, che è stato sviluppato e offerto al 100% in digitale, si compone di più moduli che offrono la possibilità di piantare un albero o sostenere un progetto per salvare e curare le tartarughe, ma anche di viaggiare nel nostro Paese supportando il settore turistico in difficoltà, oppure di accedere a un percorso di educazione all’uso di prodotti e servizi digitali a supporto della digitalizzazione dei nostri Clienti.

Like U Surprises

Vuole favorire la digitalizzazione e la conoscenza dei prodotti e servizi online della Banca, consentendo ai clienti ogni mese di fruire di un percorso educational che li guida attraverso schermate illustrative e interattive per conoscere ogni volta i diversi prodotti e servizi digitali.

Terminata la simulazione si riceve un omaggio offerto da uno dei brand partner del programma.

Like U Actions

È un concorso a premi con esito immediato e premi giornalieri (cd “instant win”). Il cliente che attuerà i comportamenti bancari indicati nel Regolamento del concorso riceverà una o più possibilità di vincita (Actions). Ogni Action andrà verificata all’interno della piattaforma e il cliente scoprirà in tempo reale se è il vincitore di una delle 4 gift card di grandi brand del valore di 50 euro messe in palio ogni giorno.

Like U Rewards

È lo spazio riservato alle manifestazioni a premio. Al momento prevede un concorso, in collaborazione con Mastercard, con assegnazione dei premi mediante estrazione finale.

La finalità è quella di incentivare comportamenti digitali. In questo caso i fortunati vincitori saranno estratti fra tutti coloro che eseguiranno pagamenti mediante digital wallet (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Ogni pagamento effettuato equivale a una possibilità di vincita.

I premi in palio del primo concorso sono pacchetti viaggio “Discovery Italy” tra i quali i vincitori potranno scegliere la propria meta, per sostenere il nostro settore turistico:

1. Sicilia: Noto, Marzamemi, Ortigia;

2. Puglia: Val D’Itria;

3. Umbria: Perugia, Assisi, Orvieto;

4. Toscana: Montalcino;

5. Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Delta del PO;

6. Liguria: Portofino e Porto di Tigullio;

7. Lombardia: Lago di Como

8. Piemonte: Le Langhe

9. Veneto/ Trentino Alto Adige: Dolomiti

10. Valle D’Aosta: Monterosa Ski

I pacchetti possono essere fruiti fino al 30 settembre 2022.

Altre manifestazioni a premio saranno attivate nei prossimi mesi.

Like U Shopping

Una vetrina di offerte commerciali dedicate ai clienti UniCredit. Brand selezionati mettono a disposizione buoni sconto/voucher da utilizzare poi per gli acquisti online nel sito del partner o nel negozio fisico secondo quanto indicato di volta in volta. Nel tempo si aggiungeranno sempre nuovi partner e offerte esclusive.

Like U Future

UniCredit da sempre si impegna a promuovere l’importanza di costruire un futuro più sostenibile. Con Like U Future i clienti hanno la possibilità di sostenere concretamente i progetti pre selezionati dalla Banca, attraverso i punti “ForFuture”.

Ad ogni soglia di punteggio raggiunta il cliente potrà decidere se usare subito i punti disponibili o se continuare ad accumularli per raggiungere ulteriori soglie e sostenere, attraverso la Banca, altri progetti.

Al momento i progetti disponibili sono:

– SOS Tartarughe, in collaborazione con Acquario di Genova, per la cura e la salvaguardia delle tartarughe del Mediterraneo e la successiva rimessa in libertà;

– Pianta un albero, in collaborazione con Treedom, per consentire la piantumazione di nuovi alberi nell’ambito dell’iniziativa Global Forest in diversi Paesi (Camerun, Kenya, Haiti, Madagascar, Tanzania) per la sostenibilità di quelle aree e dell’intero pianeta.