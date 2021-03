Ricercato da tempo e beccato dai carabinieri: l’uomo è finito a Sollicciano

Era ricercato da tempo, ma ieri sera (9 marzo) i carabinieri di Firenze Castello, con i colleghi della 6° briagata Toscana, nel corso di un servizio di controllo, lo hanno rintracciato e arrestato.

I militari dell’Arma lo hanno individuato in via Palazzuolo e sottoposto e per il 41enne di origini marocchine sono scattate le manette ai polsi. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dal tribunale di Firenze, e ancora da eseguire, per reati contro il patrimonio e la persona, commessi a Firenze anni prima.

Tratto in arresto, l’uomo è stato portato nel carcere di Sollicciano, dove dovrà espiare la pena di due anni e cinque di reclusione.