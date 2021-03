Pronto il bando per la cessione dei diritti tv del Calcio Storico Fiorentino. Sia per le riprese che per la trasmissione in tutto il mondo delle gare del prossimo torneo, ma anche per realizzare film, serie tv e docufilm.

Per la prima volta nella storia del calcio in costume il Comune della città gigliata mette sul mercato i diritti della nota manifestazione. Chi si aggiudicherà il bando avrà l’esclusiva per trasmettere in chiaro, o a pagamento, la diretta, e le repliche, delle partite cosi come della cerimonia della rievocazione storica.

“Una tradizione ancora ad oggi molto cara a tifosi e calcianti, quella del Calcio Storico – come si legge sul sito – che affonda le sue origini nella storia dei primi giochi con la palla, dalla Sferomachia degli antichi Greci passando per l’Harpastum romano e attraverso il Medioevo, in cui il Calcio sulle strade era un’attività molto gradita ai fiorentini, fino all’iconica partita del 17 febbraio 1530 in cui i cittadini, seppur stremati dalla fame e dall’assedio di Carlo V, scesero in piazza e si misero a giocare al Calcio in scherno del nemico. Ad oggi il Calcio storico è la competizione più agguerrita che coinvolge la città, uno spettacolo unico nel suo genere e un forte elemento identitario per i cittadini”.