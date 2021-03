Positivi al Covid, violano la quarantena. I carabinieri di Follonica li hanno denunciati per aver violato l’isolamento

Nel primo caso una donna ucraina, invitata in caserma a Gavorrano per un’audizione legata alla sua richiesta di cittadinanza italiana, si è presentata tranquillamente senza specificare il suo status. Solo dopo, i Carabinieri hanno constatato che la stessa si trovava negli elenchi delle persone in quarantena, come disposto dalla Asl, poiché positiva al Covd-19.

Un altro caso, ancor più grave, si è invece verificato ieri sera (10 marzo ) quando i carabinieri del radiomobile, nel corso degli intensificati controlli del territorio, hanno sorpreso un uomo residente a Follonica che in tutta serenità stava prelevando ad un bancomat del centro cittadino, dove era arrivato a bordo della sua vettura. I successivi controlli hanno permesso di appurare che lo stesso si trovava in quarantena poiché positivo al Covid. A questo punto i militari hanno scortato la vettura condotta dall’uomo fino alla sua abitazione.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Grosseto.